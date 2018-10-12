ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد أزمة "خاشقجى".. عبدالله بن زايد: وقفة شرف وعز واستقرار مع السعودية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:26 ص
بعد أزمة خاشقجى.. عبدالله بن زايد: وقفة شرف وعز واستقرار مع السعودية
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية بوقفة ”العز والشرف والاستقرار”.

وقال عبدالله بن زايد في تغريدة له عبر "تويتر": ”نقف مع المملكة العربية السعودية دومًا لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل”.

ويأتي ذلك عقب تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قال فيها إن ”الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرضة". 

وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.

وتأتي التغريدات بالتزامن مع المحاولات المستميتة من الإعلام المعادي لاستغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 9:40:08 AM