بعد أزمة "خاشقجى".. عبدالله بن زايد: وقوفنا مع السعودية وقفة شرف وعز واستقرار





وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية بوقفة ”العز والشرف والاستقرار”.





وقال عبدالله بن زايد في تغريدة له عبر "تويتر": ”نقف مع المملكة العربية السعودية دومًا لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل”.





ويأتي ذلك عقب تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قال فيها إن ”الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرضة".





وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها.





وتأتي التغريدات بالتزامن مع المحاولات المستميتة من الإعلام المعادي لاستغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي.



