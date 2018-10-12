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مفاجأة.. محمد صلاح سبب رحيل زيدان عن ريال مدريد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
مفاجأة.. محمد صلاح سبب رحيل زيدان عن ريال مدريد
محمد صلاح
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منى العوضي
 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، كان أحد أسباب رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي.

 

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن زيدان طلب من إدارة الريال بيع الويلزي جاريث بيل والتعاقد مع محمد صلاح أو هاري كين أو البلجيكي إدين هازارد.

 

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رفض طلب زيدان بخصوص التفريط في بيل لأنه لعب مباراة نهائي الشامبيونزليج وكان مميزًا.

 

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اهتمام ريال مدريد بضم محمد صلاح الذي تألق بشكل لافت للنظر خلال الموسم الماضي مع ليفربول وسجل العديد من الأهداف.

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