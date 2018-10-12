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طلعت زكريا يكشف تفاصيل كتابته فيلم رعب كوميدي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
طلعت زكريا يكشف تفاصيل كتابته فيلم رعب كوميدي
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صرح الفنان طلعت زكريا، بأنه يعكف حاليًا على كتابته فيلم رعب كوميدي.

وكشف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، بعضًا من تفاصيل الفيلم مشيًرا إلى البطل خلاله يعمل "تُربي"، وله علاقة بالموتى والأشباح التي تسكن المقابر.

ولفت إلى أن علاقة بطل الفيلم بالمقابر ستتحول ضمن الأحداث لكوميديا عندما يخرج له بعض الموتى وهم يلعبون "طاولة"، وآخرين يلعبون كرة قدم.

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