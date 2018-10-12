الان بث مباشر مصر تواجه سوازيلاند بث مباشر

يستضيف منتخب مصر نظيره سوازيلاند يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، وذلك في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون في الصيف القادم.



يحتل الفراعنة في المجموعة العاشرة المركز الثاني برصيد 3 نقاطٍ بعد جولتين منتخب تونس صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، والذي جمع نقاطه بعد الانتصار على زملاء صلاح في الجولة الأولى، والفوزعلى منتخب سوازيلاند في الجولة الثانية من التصفيات، أما منتخب سوازيلاند فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطةً واحدةً بفارق الأهداف عن النيجر التي فازعليها بطل أفريقيا السابق بسداسيةٍ نظيفة.



يقضي نظام تصفيات كأس الأمم الأفريقية أن يتأهل المنتخبين المُحتلين لصدارة مجموعتهما للبطولة مباشرًة، وحتى الآن تُشير جميع المؤشرات إلى أن الأقرب لخطف بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة هما نسور قرطاج والفراعنة.



بطاقة مباراة مصرو سوازيلاند اليوم

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موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



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