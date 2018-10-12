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مدافع انتر ميلان: أقرأ فقط في الصحف عن اهتمام الأندية الكبيرة بي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:23 ص
مدافع انتر ميلان: أقرأ فقط في الصحف عن اهتمام الأندية الكبيرة بي
ميلان سكرينيار
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عمر عبد العزيز
 

تحدث ميلان سكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، على ما يثار في الصحف العالمية، بشأن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

 

وصرح سكرينيار قائلاً: "لقد قرأت في الصحف عن إهتمام بعض الأندية الكبيرة بي، لكنني لا أفكر في هذه الأمور".

 

وتابع مدافع الإنتر الذي يقدم مستويات رائعة: "لقد كانت تظهر هذه الشائعات في الصيف، ولم يحدث شئ، ولا أعتقد بأن شئ ما سيحدث الآن"

 

 

 

 

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