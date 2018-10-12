مدافع انتر ميلان: أقرأ فقط في الصحف عن اهتمام الأندية الكبيرة بي

تحدث ميلان سكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي، على ما يثار في الصحف العالمية، بشأن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.

وصرح سكرينيار قائلاً: "لقد قرأت في الصحف عن إهتمام بعض الأندية الكبيرة بي، لكنني لا أفكر في هذه الأمور".

وتابع مدافع الإنتر الذي يقدم مستويات رائعة: "لقد كانت تظهر هذه الشائعات في الصيف، ولم يحدث شئ، ولا أعتقد بأن شئ ما سيحدث الآن"