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ما لا تعرفه عن طارق الدسوقي في عيد ميلاده

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:16 ص
ما لا تعرفه عن طارق الدسوقي في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان طارق الدسوقي اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الحادي والستين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.

١- ولد طارق الدسوقي في الثاني عشر من أكتوبر ١٩٥٧، في محافطة القليوبية.

٢- كان والده عامل بالسكة الحديد، بينما عملت والدته ممرضة بوزارة الصحة.

٣- تخرج طارق الدسوقي في كلية التجارة من جامعة عين شمس.

٤- تابعت طارق الدسوقي دارسته في معهد الفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٨٣.

٥- كان ظهوره الأول في السينما من خلال مشهد صامت في فيلم "حادث النصف متر" وذلك عام ١٩٨٣.

٦- شارك طارق في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها: "السقوط في بئر سبع"، " حصاد الشر "، " موسى بن نصير "، " اللعبون بالنار "، " السجين "، " في بيتنا رجل "، " ومازال النيل يجرى "، " الحب والطوفان "، " عقبه أبن نافع "، " بيت الزعفرانى "، " زمن العطش "، " نار ورماد "، لم يكن أبدا لها، " ذرياب "، " زمن عماد الدين ".

٧- تعد أشهر أدواره، هو دور عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56"، كما شارك في أفلام "التعويذة"، و"لا تسألني من أنا".

٨- يجيد طارق علم العروض، كما قدم على خشبة المسرح عدد من العروض الهامة، منها: "نقول أيه"، "المهزلة"، "الغجري"، "تأشيرة "، "دخول الون ".

٩- تزوج طارق من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم: "لجين، أحمد، هنا".


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