ما لا تعرفه عن طارق الدسوقي في عيد ميلاده





يحتفل الفنان طارق الدسوقي اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الحادي والستين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنه.





١- ولد طارق الدسوقي في الثاني عشر من أكتوبر ١٩٥٧، في محافطة القليوبية.





٢- كان والده عامل بالسكة الحديد، بينما عملت والدته ممرضة بوزارة الصحة.





٣- تخرج طارق الدسوقي في كلية التجارة من جامعة عين شمس.





٤- تابعت طارق الدسوقي دارسته في معهد الفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٨٣.





٥- كان ظهوره الأول في السينما من خلال مشهد صامت في فيلم "حادث النصف متر" وذلك عام ١٩٨٣.





٦- شارك طارق في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، منها: "السقوط في بئر سبع"، " حصاد الشر "، " موسى بن نصير "، " اللعبون بالنار "، " السجين "، " في بيتنا رجل "، " ومازال النيل يجرى "، " الحب والطوفان "، " عقبه أبن نافع "، " بيت الزعفرانى "، " زمن العطش "، " نار ورماد "، لم يكن أبدا لها، " ذرياب "، " زمن عماد الدين ".





٧- تعد أشهر أدواره، هو دور عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56"، كما شارك في أفلام "التعويذة"، و"لا تسألني من أنا".





٨- يجيد طارق علم العروض، كما قدم على خشبة المسرح عدد من العروض الهامة، منها: "نقول أيه"، "المهزلة"، "الغجري"، "تأشيرة "، "دخول الون ".





٩- تزوج طارق من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه 3 أبناء هم: "لجين، أحمد، هنا".







