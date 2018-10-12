ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جمال باجندوح يغادر معسكر الاتحاد بإذن خاص

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
جمال باجندوح يغادر معسكر الاتحاد بإذن خاص
اتحاد جدة
طباعة
منى العوضي
 

 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الطائف، بمتابعة نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة العميد.

 

خصص الكرواتي بيليتش، المران الصباحي للنمور للتمارين الاسترجاعية حيث أدى اللاعبون تدريباتهم في المسبح التابع لمقر سكن الفريق.

 

وحصل اللاعب جمال باجندوح على إذن خاص من الجهاز الفني لمغادرة المعسكر الإعدادي ومن المنتظر أن يعود غدًا.

المزيد عن: رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 7:50:01 AM