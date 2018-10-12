جمال باجندوح يغادر معسكر الاتحاد بإذن خاص

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الطائف، بمتابعة نواف المقيرن رئيس مجلس إدارة العميد.

خصص الكرواتي بيليتش، المران الصباحي للنمور للتمارين الاسترجاعية حيث أدى اللاعبون تدريباتهم في المسبح التابع لمقر سكن الفريق.

وحصل اللاعب جمال باجندوح على إذن خاص من الجهاز الفني لمغادرة المعسكر الإعدادي ومن المنتظر أن يعود غدًا.