ديبالا: السعودية بلد جميل للغاية.. ووجدت الدعم الكبير من شعبه

أعرب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في بطولة "سوبر كلاسيكو"، واصفًا الفترة التي قضاها حتى الآن مع منتخب بلاده في المملكة بالجميلة، مؤكدًا أنه وجد الدعم الكامل من الجماهير.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد أمس الخميس في افتتاح الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو".

وصرح النجم الأرجنتيني بعد المباراة: "أشكر الجماهير على الحب المتبادل، لقيت الدعم الكامل منهم، هذا بلد جميل وأنا أشكركم".

وسوف يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي، الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة" في جدة.