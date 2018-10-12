435 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 29.7 مليون طن خلال 8 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية من الخميس وحتى أمس الخميس، عبور 435 سفينة بحمولة 29.7 مليون طن.





وأكد جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.





وشدد رئيس الهيئة، على أن معدلات الإنجاز فى مشروع التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد للقناة التى تعد عامل الجذب الرئيسى للاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال حجم البضائع الضخم المار عبرها سنوياً بتطبيق ثقافة القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، والتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع اللوجيستى من خلال ستة موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وهو ما ستجني ثماره الأجيال الحالية والمستقبلية.



