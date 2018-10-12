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"حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12 أكتوبر2018"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:48 ص
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 12 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الأسد - 22 يوليو إلى 22 أغسطس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الأسد:
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح. 
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