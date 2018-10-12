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محمد رمضان لـ"أبو التفانين": كريستيانو مصر.. والأخير: "إنت عالمي" (فيديو)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:34 ص
محمد رمضان لـأبو التفانين: كريستيانو مصر.. والأخير: إنت عالمي (فيديو)
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره مقطع فيديو جديد عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر خلاله برفقة اللاعب رمضان صبحي من الأول

وعلق على الفيديو قائلًا: "شرفني كريستيانو مصر رمضان صبحي"، بينما رد الأخير: "يا نجم أنت عالمي".

يذكر أن اَخر أعمال محمد رمضان في السينما كان فيلم "الديزل"، وخاض به سباق عيد الأضحى الماضي.


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@ramadansobhi51 ⚽️❤️🇪🇬

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on

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