محمد رمضان لـ"أبو التفانين": كريستيانو مصر.. والأخير: "إنت عالمي" (فيديو)





شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره مقطع فيديو جديد عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر خلاله برفقة اللاعب رمضان صبحي من الأول





وعلق على الفيديو قائلًا: "شرفني كريستيانو مصر رمضان صبحي"، بينما رد الأخير: "يا نجم أنت عالمي".



يذكر أن اَخر أعمال محمد رمضان في السينما كان فيلم "الديزل"، وخاض به سباق عيد الأضحى الماضي.



