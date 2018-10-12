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حالة الطقس الجمعة 12/10/2018 في اليمن

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
حالة الطقس الجمعة 12/10/2018 في اليمن
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 12/10/2018  في اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12/10/2018 على اليمن:-
إب  12°
الحديدة  30°
الروضة  5°
الشيخ عثمان  30°
الضالع‎‎  15°
المكلا  26°
تعز  15°
ذمار  4°
رضا  7°
زنجبار  27°
سابوا  15°
سايون  19°
شقراء  26°
صعدة  9°
صنعاء  7°
عدن  30°
عمران  10°
لودر  18°
ليتل عدن  28°
مناخة  13°
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