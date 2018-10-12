إيهاب فهمي في كواليس"سيرة الحب" على مسرح البالون (صور)
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:45 صشيماء عطية
فاجأ فارس المسرح الاستعراضي المخرج عادل عبده جمهوره بانضمام النجم إيهاب فهمي لأسرة الأوبريت الغنائي "سيرة الحب"، والذي يستعد وسط كوكبة من نجوم الغناء والمسرح لتقديمه على مسرح البالون.
ويجسد النجم إيهاب فهمي شخصية ملك الموسيقي بليغ حمدي، وعلاقته بنجوم الطرب مثل وردة وعبد الحليم وأم كلثوم وغيرهم من كبار النجوم.
يشارك في بطولة "سيرة الحب" باقة من النجوم بجانب إيهاب فهمي، وهم مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد عزمي، نهلة خليل، شيكو، ناصرعبد الحفيظ، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شريف عواد، سيد عبد الرحمن، سمية درويش، عماد عبد المجيد، عمرو أصلان، مخرج منفذ: هاني عبد الهادي، محمد شافعي، تأليف أيمن الحكيم، إخراج الدكتور عادل عبده.
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