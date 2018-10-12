عادل العمدة: كبار قادة إسرائيل أجمعوا على عدم وجود صراع مسلح مع مصر مرة أخرى



وأضاف "العمدة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنهم أرادو فعل ذلك من خلال الغزور الثقافي والفكري والفني للشعب المصري، والحرب النفسية، والمعلومات المكذوبة والمغلوطة.



وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أنهم أرادو أن يفعلوا ذلك من خلال إشعال الفتن وتشويه الرموز والحرب النفسية، لكي يكون هناك نقص لدى وعى الشعب المصري.



قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كبار القادة الإسرائليين بعد حرب عام 1973، أجمعوا على أنه لن يكون هناك صراع مسلح مع مصر مرة أخرى، ولكن يجعلون منه شعب غير قادر على حمل السلاح.