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عادل العمدة: كبار قادة إسرائيل أجمعوا على عدم وجود صراع مسلح مع مصر مرة أخرى

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:47 ص
عادل العمدة: كبار قادة إسرائيل أجمعوا على عدم وجود صراع مسلح مع مصر مرة أخرى
اللواء عادل العمدة
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نعيم يوسف
 
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كبار القادة الإسرائليين بعد حرب عام 1973، أجمعوا على أنه لن يكون هناك صراع مسلح مع مصر مرة أخرى، ولكن يجعلون منه شعب غير قادر على حمل السلاح.

وأضاف "العمدة"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أنهم أرادو فعل ذلك من خلال الغزور الثقافي والفكري والفني للشعب المصري، والحرب النفسية، والمعلومات المكذوبة والمغلوطة.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أنهم أرادو أن يفعلوا ذلك من خلال إشعال الفتن وتشويه الرموز والحرب النفسية، لكي يكون هناك نقص لدى وعى الشعب المصري.
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