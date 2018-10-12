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أولمبياد الشباب الارجنتين 2018: الرباعة غفران بالخير تهدي تونس ذهبيتها الأولى في الدورةأولمبياد الشباب الارجنتين 2018: ا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
أولمبياد الشباب الارجنتين 2018: الرباعة غفران بالخير تهدي تونس ذهبيتها الأولى في الدورةأولمبياد الشباب الارجنتين 2018: ا
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محمد وليد الجموسي
 
تحصلت الرباعة التونسية الشابة غفران بالخير على ذهبية مسابقة رفع الأثقال لوزن (58-)، بتحقيقها أفضل مجموع ( 194 كيلوغرامًا) في مجموعتها المتكونة من ثماني رباعات، تلتها المصرية نعيمة سعيد فهمي صاحبة الفضية بمجموع 187 كلغ ثم الأمريكية بيتون براون التي نالت البرونزية بمجموع 186 كلغ.
وتصدرت بالخير مسابقة الخطف (85 ثم 88 ثم 90كلغ) أمام المصرية نعيمة سعيد فهمي (80 و85 و87 كلغ) وحلت الأمريكية بيتون براون ثالثة(80 و85 كلغ)، وفي النتر رفعت 105 ثم 107 كلغ أمام المصرية نعيمة سعيد فهمي (100 و 106 كلغ) وحلت الأمريكية بيتون براون ثالثة(97 و 101 و106كلغ).
وتجدر الاشارة الى إن غفران بالخير التي يدربها كوستانتين نيكولوف داروف هي أصغر رباعة متوجة بالذهب في تاريخ الدورات المتوسطية خلال شهر جوان المنقضي بتاراغونا الإسبانية وصاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم للوسطيات خلال الموسم الحالي.
وهذه الميدالية الثالثة لتونس في أولمبياد الشباب بالأرجنتين بعد فضية لاعبة الجيدو مريم الخليفي وبرونزية لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي.  

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