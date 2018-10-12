إمضاء بروتوكول تعاون وشراكة بين وزارة الصحة وبلدية تونس

وقع وزير الصحة عماد الحمامي وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، الخميس، بروتوكول تعاون وشراكة بين وزارة الصحة وبلدية تونس تتولى بموجبه الوزارة العمل على مزيد تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطن بالتعاون والتنسيق مع البلديّة باعتبار قربها من المتساكنين وذلك طبقا للمقاييس والمعايير التي تضبطها الخارطة الصحيّة للبلاد.
كما نصّ البروتوكول على أهميّة تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الصحة الوقائية والبيئيّة.
وتم توقيع البرتكول بقصر بلديّة العاصمة بالقصبة على هامش ملتقى تونسي - إيطالي لإطلاق مشروع دعم الحكم المحليّ بهدف تطوير خدمات مستدامة توفّرها البلديّات في إطار اللامركزيّة والحوكمة الرّشيدة والمواطنة الفاعلة وذلك في إطار اتّفاقيّة تعاون تسهر على تنفيذها مقاطعة توسكانا الإيطاليّة لفائدة بلديات جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين وتطاوين وتونس.