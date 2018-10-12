إمضاء بروتوكول تعاون وشراكة بين وزارة الصحة وبلدية تونس

وقع وزير الصحة عماد الحمامي وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، الخميس، بروتوكول تعاون وشراكة بين وزارة الصحة وبلدية تونس تتولى بموجبه الوزارة العمل على مزيد تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المواطن بالتعاون والتنسيق مع البلديّة باعتبار قربها من المتساكنين وذلك طبقا للمقاييس والمعايير التي تضبطها الخارطة الصحيّة للبلاد.





كما نصّ البروتوكول على أهميّة تطوير التعاون بين الطرفين في مجال الصحة الوقائية والبيئيّة.



