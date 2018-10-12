"العسيلي" يحيي حفل تخرج طلاب جامعة الإسكندرية تحت الأمطار (صور)

أحيا الفنان محمود العسيلي، مساء أمس الخميس حفل تخرج دفعة 2018 بكلية"علوم" جامعة الإسكندرية، وذلك وسط عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم وهيئة التدريس والشخصيات العامة.

وبالرغم من تساقط الامطار، على جميع الحاضرين ولكنها لم تمنع محبي العسيلي، من الحضور، للاستمتاع بفقرات الحفل الذي كان كامل العدد.





وقدم العسيلي، على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل وصيحات جميع الحاضرين مثل: "طول ما إنتي جنبي" والتى بدأ بها ليلته الغنائية، ثم واصل حفله بأغاني أخرى مثل "خاينة"، "بعدتي ومبعدتيش"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "حته تانية"، "حلم بعيد"، "تقدر"، "تررم".





ووجه العسيلي، عقب انتهاء حفله الشكر لجميع الحاضرين متمنيًا لهم النجاح والتفوق في مستقبلهم، كما حرص على توثيق الحدث بإلتقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من طلاب وطالبات الدفعة.