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الدفاعات السعودية تعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
الدفاعات السعودية تعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران
اعتراض صاروخ حوثي
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه مساء الأربعاء رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية.

وأضاف العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة نجران، ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.

وأكد المتحدث أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه هذه المليشيا الإرهابية، وتؤكد تعنت وتحدي هذه المليشيا القرارات الأممية الصادرة، واستمرارها في تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 204 صواريخ، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

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