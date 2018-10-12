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"فيدال" يتحدث عن تجربة برشلونة "المثيرة"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
فيدال يتحدث عن تجربة برشلونة المثيرة
فيدال
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عمر عبد العزيز
 

أكد النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة الإسباني، على سعادته للغاية باللعب في صفوف البارسا.

 

وأضاف فيدال في تصريحات صحفية قائلاً: "أعرف أن الأوقات الجيدة ستأتي وسوف أستمتع بها وسأقوم بما أعرف عمله وهو اللعب بأفضل طريقة ممكنة حتى نتمكن من تحقيق الألقاب في نهاية الموسم".

 

وأوضح بقوله: "أنا سعيد بعد عودتي للملاعب بعد شهرين من التعافي من الإصابة. كذلك أنا سعيد باللعب أحياناً كثيراً وأحياناً أخرى أقل. لكن جسدياً أنا بحالة جيدة وركبتي بخير. وأنا أكثر سعادة عندما أنضم للمنتخب".

 

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