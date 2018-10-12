ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:28 ص
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون welcome party بالجامعة الكندية (صور)
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 


شارك النجم رامي صبري وفريق مسار إجباري في إحياء واحدة من أقوى حفلات الـ welcome party للطلاب الجدد بالجامعة الكندية CIC بالقاهرة الجديدة. 

احيا أولى فقرات الحفل فريق مواهب الجامعة وعازف الكمان مارسيلو والـ dj فيدو حيث تفاعل معهم الطلاب. 

وتزايدت حماسه الجمهور مع صعود فريق مسار إجباري الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الوداع"، "قلبك ده عنواني"، "لسه الدنيا"،"عطشان" وغيرها.

واختتم الحفل النجم رامي صبري الذي قوبل بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية "أجمل ليالي العمر" ثم أنطلق ليقدم أغاني "كلمه"، "أهد الدنيا"، "الراجل"، "تعالى"، "كلمه" و ميدلى لأغانى "غمضت عينى"، "نفسها تشوفنى"، "مش فارق"، "بحبك"، "مش فاكر ليك"، "فاكر زمان" وغيرها ممن طالب بها الطلاب علي مدى قرابة الساعتين .

حضر رامي صبري بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وحرص علي توجيه الشكر لمنظمي الحفل "صوت ميوزيك " من حيث التجهيزات الضخمة و الإضاءة والصوت والمسرح وتأمين كابتن ريتشارد.

رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسار اجباري مزيكا فن سينما رامي صبري دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 4:30:02 AM