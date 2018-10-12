رامي صبري ومسار إجباري يشعلون "welcome party" بالجامعة الكندية (صور)





شارك النجم رامي صبري وفريق مسار إجباري في إحياء واحدة من أقوى حفلات الـ welcome party للطلاب الجدد بالجامعة الكندية CIC بالقاهرة الجديدة.





احيا أولى فقرات الحفل فريق مواهب الجامعة وعازف الكمان مارسيلو والـ dj فيدو حيث تفاعل معهم الطلاب.





وتزايدت حماسه الجمهور مع صعود فريق مسار إجباري الذي قدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدي الشباب منها "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الوداع"، "قلبك ده عنواني"، "لسه الدنيا"،"عطشان" وغيرها.





واختتم الحفل النجم رامي صبري الذي قوبل بحفاوة كبيرة بمجرد صعوده علي خشبة المسرح مرددا لأغنية "أجمل ليالي العمر" ثم أنطلق ليقدم أغاني "كلمه"، "أهد الدنيا"، "الراجل"، "تعالى"، "كلمه" و ميدلى لأغانى "غمضت عينى"، "نفسها تشوفنى"، "مش فارق"، "بحبك"، "مش فاكر ليك"، "فاكر زمان" وغيرها ممن طالب بها الطلاب علي مدى قرابة الساعتين .





حضر رامي صبري بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وحرص علي توجيه الشكر لمنظمي الحفل "صوت ميوزيك " من حيث التجهيزات الضخمة و الإضاءة والصوت والمسرح وتأمين كابتن ريتشارد.



