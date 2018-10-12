عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلاده (صورة)
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني خلال احتفالهما بعيد ميلاده.
جدير بالذكر أن "الهضبة" يواصل نجاح ألبومه الأخير "كل حياتي"، باحتلاله المرتبة الأولى وتفوقه على عدد من نجوم الوطن العربي والعالم عبر موقع iTunes.
وظهر في الصورة مجموعة من صديقات دينا الشربيني.
جدير بالذكر أن "الهضبة" يواصل نجاح ألبومه الأخير "كل حياتي"، باحتلاله المرتبة الأولى وتفوقه على عدد من نجوم الوطن العربي والعالم عبر موقع iTunes.
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