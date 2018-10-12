ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلاده (صورة)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلاده (صورة)
طباعة
 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للهضبة عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني خلال احتفالهما بعيد ميلاده.

وظهر في الصورة مجموعة من صديقات دينا الشربيني. 

جدير بالذكر أن "الهضبة" يواصل نجاح ألبومه الأخير "كل حياتي"، باحتلاله المرتبة الأولى وتفوقه على عدد من نجوم الوطن العربي والعالم عبر موقع iTunes.


عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلاده (صورة)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد ميلاد عمرو دياب سينما دراما الهضبة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 4:30:14 AM