ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة الجزائر وبنين بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 في تصفيات إفريقيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
مشاهدة مباراة الجزائر وبنين بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 في تصفيات إفريقيا
طباعة
 

في مواجهة ينتظرها الجمهور الجزائري يستضيف منتخب الجزائر نظيره بنين اليوم الجمعة 12-10- 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون يونيو المقبل.

  

معلومات عن المباراة:

يتنافس الفريقان في المجموعة الرابعة في التصفيات مع جامبيا وتوجو، وحتى الآن يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف على منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني، جمعوهم من تعادل في الجولة الثانية مع جامبيا، وانتصار في الجولة الأولى على توجو بهدفٍ نظيف، وسيسعى رفقاء رياض محرز لتحقيق الفوز في هذه اللقاء للبقاء في الصدارة مبتعدين عن باقي الفرق المتواجدة معهم في نفس المجموعة، وبحسب نظام التصفية يتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني للبطولة مباشرةً.

 

منتخب بنين الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط بعد فوزعلى جامبيا في الجولة الأولى وتعادل مع بنين في الجولة الثانية، سيسعى لخطف الثلاث النقاط من محاربو الصحراء في هذه اللقاء ليتصدروا المجموعة الرابعة.

 

التشكيل المتوقع:

من المنتظر أن يخوض محاربي الصحراء مباراة اليوم بتشكيل مكون من: رايس مبولحي- فوزي غلام - مهدي تاهرت - رفيق حليش - عيسى ماندي- سفيان فيغولي - ماكسيم لوبيز - آدم وناس- ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - رياض محرز.


موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الجزائر وبنين في العاشرة الا ربع مساء اليوم الجمعة 12-10-2018 بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5

المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة الجزائر مشاهدة مباراة الجزائر وبنين لايف مباراة الجزائر وبنين شاهد مباراة الجزائر وبنين بنين بث مباشر مباراة الجزائر وبنين الجزائر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 4:30:14 AM