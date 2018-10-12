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عاجل.. أول محافظة تعلن الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بعد سقوط أمطار غزيرة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
عاجل.. أول محافظة تعلن الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بعد سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة
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شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة، حيث أغرقت تلك الأمطار شوارع المدينة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء، شركة الصرف الصحي والمياه حالة الطوارئ.

وشفطت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، المياه الموجودة بالشوارع، وذلك في حالة انسداد شناشن الأمطار الموجودة بالصرف الصحي ومنع تجمعها بالشوارع حتى لا تعوق حركة سير المواطنين والشوارع.

كما انتشر عمال الصرف الصحي بالإسكندرية، في الشوارع لرصد تجمع أي مياه وشفها من خلال السيارات ورفعها مباشرة ومنع تجمع المياه، حيث رفعت حالة الطوارئ، خوفًا من سقوط الأمطار من جديد.

ورفعت محافظة الإسكندرية، في وقت سابق، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمواجهة موسم الشتاء، والأمطار، التي ستضرب المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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