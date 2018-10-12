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الجامعة التونسية تناقش نقل السوبر التونسي إلى باريس

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
الجامعة التونسية تناقش نقل السوبر التونسي إلى باريس
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محمد الصو
 

 

تناقش الجامعة التونسية لكرة القدم، ملف نقل السوبر التونسي بين الترجي التونسي بطل الدوري العام، والإفريقي التونسي بطل الكأس، إلى العاصمة الفرنسية باريس.

 

وعقد عماد الجبري كاتب الدولة للرياضة التونسية، جلسة خاصة مساء أمس مع هشام بوعجيلة رئيس لجنة تنظيم كأس السوبر التونسي في كرة القدم، لتباحث إمكانية احتضان العاصمة الفرنسية باريس لمباراة السوبر التونسي.

 

وأكدت وزارة الرياضة التونسية أن الاستقرار على خوض لقاء السوبر بفرنسا، جاء نظرًا لوجود عدد كبير من المواطنين العرب عامةً والتوانسة خاصةً ، هناك وهو ما سيعطي للبطولة أهمية ونجاح من حيث الحضور الجماهيري.

 

 

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