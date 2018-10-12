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الفيشاوي يكشف رد فعل سمية الألفي لحظة علمها بإصابته بالسرطان

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
الفيشاوي يكشف رد فعل سمية الألفي لحظة علمها بإصابته بالسرطان
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مريم الشريف
 
كشف الفنان فاروق الفيشاوى، أن طليقته الفنانه سمية الألفى علمت بخبر مرضه بالسرطان قبل إعلانه فى مهرجان الإسكندرية السينمائى، وأخبرته بأنها ستدعمه وتكون دائما فى ظهره.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "CBC"، أن الألفى قالت له أيضا تتحمل مسئوليتك تجاه نفسك، أكثر من مسئوليتنا تجاهك، وعلقت الاعلامية منى الشاذلى قائلة: "سمية الألفى تكن لك مشاعر ومحبة كثيرة حتى الآن بعد الانفصال رغم انك دوختها"، والفيشاوى يرد: "كانت شقاوة عيال".
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