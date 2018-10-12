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طارق حامد أساسيا أمام سوازيلاند

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
طارق حامد أساسيا أمام سوازيلاند
منتخب مصر
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محمد الصو
 

 

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الدفع باللاعب طارق حامد، أساسيًا أمام سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.

 

وكان أجيري يفاضل بين إراحة اللاعب وتجربة عناصر جديدة بوسط الملعب، أو مشاركته منذ بداية اللقاء، وهو ما استقر عليه بعد التشاور مع جهازه المعاون باعتبار أن المباراة ستحدد ملامح الصعود بشكل كبير إلى الإمم الإفريقية.

 

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره سوازيلاند، مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

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