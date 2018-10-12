إلهام شاهين تواسي"فاروق الفيشاوي: "هتهزم المرض"
الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:55 صمريم الشريف
أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الفنان فاروق الفيشاوي بمثابة تاريخ عظيم، من سينما وتليفزيون، لافتة إلى أن الأخير أعطى عمره لفنه الذى يحبه.
وأضافت خلال مداخله هاتفية فى برنامج "معكم" على قناة CBC، أنها كانت محظوظة بعملها مع الفيشاوي، فى عدد كبير من الأعمال الفنية.
وتابعت قائلة: "ربنا يخليك لينا يا روكا وتاخذ بالك من نفسك وهتهزم المرض".
وأشارت إلى أنها تفاجأت بإعلان الفيشاوي خبر إصابته بالسرطان فى مهرجان الإسكندرية السينمائى حيث أنها لم تكن تعلم بمرضه من قبل رغم صداقتها به التى تزيد عن ثلاثين عامًا.
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