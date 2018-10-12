ليكنز يؤكد ثقته في عودة النجم الساحلي للطريق الصحيح

أعرب الفرنسي جورج ليكنز المدير الفني الجديد للنجم الرياضي الساحلي التونسي، عن سعادته بالعودة مجددًا للعمل بتونس، عن طريق فريق كبير حامل للعديد من الألقاب والبطولات المختلفة.

وأضاف ليكنز خلال المؤتمر الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام اسم عقب توليه المهمة رسميًا، أنه وافق على تدريب فريق ليتوال بعد اطلاعه على مشروع الفريق مستقبلًا، ورغبته في تخطي أزماته والعودة للطريق الصحيح.

وتابع: "النجم الساحلي يتمتع بقدرات جيدة، لدي ثقة كبيرة في المساعدين الذين سيعملون معي، بالإضافة إلى وجود لاعبين كبار بالفريق، أمثال ياسين الشيخاوي، وعمار الجمل، وأمين الشرميطي، وهو ما يمنح الفريق المزيد من القوة".

وأشار ليكنز إلى أنه يتطلع لتخطي عقبة الوداد البيضاوي المغربي، في ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية، وعليه الاستعداد مع فريقه لهذه المعركة بشكل قوي.

واختتم: "أتسلح بالعمل الجاد في التدريبات، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، واستعادة مكانة النجم الساحلي على الساحة المحلية".

وكان النجم الساحلي التونسي، ودع مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته أمام الترجي التونسي، بهدفين دون رد بمجموع لقائي ربع نهائي رابطة الأبطال.