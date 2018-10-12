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تفاصيل دواء علاج السرطان لفاروق الفيشاوي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
تفاصيل دواء علاج السرطان لفاروق الفيشاوي
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مريم الشريف
 

صرح الفنان فاروق الفيشاوى، بأنه سيبدأ بروتوكول علاج مرض السرطان غدًا السبت، لافتًا إلى أن طبيبه شرح له الأمر بشكل جيد كونه سيستخدم دواءً جديدًا لم يتم اكتشافه إلا منذ عام واحد، مشيرًا إلى أنه  علاج معتمد وتم إقراره.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "CBC"، أن الدواء الجديد لن يتسبب فى سقوط شعره، أو تغير فى شكل جسده أو غيره، لافتا إلى أنه عبارة عن حقن سيأخذها على فترات بجانبها أدوية آخرى.


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