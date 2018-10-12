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المنتخب السعودي تحت 21 عاما يفتتح مبارياته بالدورة الثلاثية أمام البحرين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
المنتخب السعودي تحت 21 عاما يفتتح مبارياته بالدورة الثلاثية أمام البحرين
منتخب السعودية تحت 21 عاما
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عمر عبد العزيز
 

يفتتح المنتخب السعوي لكرة القدم تحت 21 عامًا، اليوم الجمعة، لقاءاته بالدورة الثلاثية "عودة الأولمبي" التي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بمشاركة منتخبي الكويت والبحرين والسعودية، في إطار معسكر الأخضر بالكويت الذي يأتي ضمن برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

 

وسوف يخوض الأخضر السعودي أولى لقاءاته ضمن الدورة، أمام نظيره منتخب البحرين، في تمام السابعة مساءً على ملعب نادي الكويت.

 

واختتم المنتخب السعوي تحضيراته للقاء بحصة تدريبية مساء أمس الخميس على ملعب نادي النصر الكويتي، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب سعد الشهري، والتي بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على ردة الفعل، تلا ذلك العمل على الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

 

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