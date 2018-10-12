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فاروق الفيشاوي: "أنا مخضوض من السرطان لكني قوي"

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
فاروق الفيشاوي: أنا مخضوض من السرطان لكني قوي
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مريم الشريف
 

قال الفنان فاروق الفيشاوى، إن الموت على جميع الناس حق، ومن لم يمت بمرض السرطان مات بغيره، مشيرَا إلى أنه مصاب بالمرض لكن لديه أمل.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "CBC"، "أنا مخضوض لكني قوي، ومؤمن بأني إذا أجرىت عملية وأنا مطمئن سأخرج منها معافى".

وأوضح أن الخوف لن يغير شىء، مضيفًا أن الله تعالى ربما قد ألهمه بأن يقول هذا الكلام حتى يكون رسالة لغيره، فالمرض موجود والشفاء بأمر الله.


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