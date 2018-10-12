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فاروق الفيشاوي: انشغالى بمهرجان الإسكندرية قلل من انزعاجى بشأن مرضي

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:35 ص
فاروق الفيشاوي: انشغالى بمهرجان الإسكندرية قلل من انزعاجى بشأن مرضي
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مريم الشريف
 

أكد الفنان فاروق الفيشاوي، أنه تلقى خبر إصابته بمرض السرطان ببساطة شديدة ودون انزعاج، مشيرًا إلى أنه علم الأمر قبل تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى بـ 4 أيام فقط.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "CBC"، أن انشغاله بالمهرجان والتكريم وحب الجمهور، جعله يفكر بشكل مختلف، فأي إنسان معرض للمرض والإصابة أيًا كان هذا المرض والذى يراه بمثابة الصداع.

وأشار إلى أن هناك أطباءً اكتشفوا دواء لمرض السرطان وليس له آثار جانبية تم اكتشافه منذ عام وهو يشفي هذا المرض.



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