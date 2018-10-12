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كورة ستار | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 | كوره لايف اون لاين

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:20 ص
كورة ستار | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 | كوره لايف اون لاين
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محمد الشيخ
 

كورة ستار | مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم الجمعة 12-10-2018 | كوره لايف اون لاين


يبحث المنتخب المصري عن ضمان بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل عندما يواجه سوازيلاند تواليا في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة العاشرة.

                 

وتتصدر تونس المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام مصر، فيما تحتل سوازيلاند والنيجر المركز الثالث والرابع توالياً بنفس الرصيد (نقطة).

                           

ويلعب المنتخبان التونسي والمصري على أرضيهما في الجولة الثالثة حيث يلاقي الأول النيجر السبت، فيما يلعب الفراعنة الجمعة، قبل أن يحلا ضيفين على منافسيهما في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

 

ويأمل نسور قرطاج والفراعنة في حسم التأهل قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الخامسة في الاسكندرية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 

وتخوض كل من تونس ومصر مباراتها الثانية بقيادة مدربيهما الجديدين فوزي البنزرتي والمكسيكي خافيير أغيري على التوالي، ويبدو أنهما لن يواجها أي مشكلة في كسب النقاط الست وضمان التأهل بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينهما ومنتخبي النيجر وسوازيلاند.

 

ويغيب القائد مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري عن تشكيلة تونس بسبب الإصابة، فيما تعول مصر على نجمها هداف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

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