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عاجل .. بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات امم افريقيا 2019| كول كورة| yalaa shoot| يوتيوب| كورة لايف

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
عاجل .. بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات امم افريقيا 2019| كول كورة| yalaa shoot| يوتيوب| كورة لايف
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محمد الشيخ
 

عاجل .. بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند تصفيات امم افريقيا 2019| كول كورة| yalaa shoot| يوتيوب| كورة لايف


مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند تأتي الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة العاشرة المؤهلة لـ"كان" تصفيات أمم أفريقيا 2019، تابعوا معنا مباراة مصر اليوم، مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر اليوم 12-10-2018 تصفيات الأمم الأفريقية.

 

البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند يوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الإفريقية العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 حصرياً على قناة beIN SPORTS، مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وسوازيلاند الجمعة عبر الفجر الرياضي.

 

موعد مباراة مصر وسوازيلاند اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 - beIN SPORTS HD 3

معلق المباراة : لم يحدد

الملعب: برج العرب      

الساعة : 19:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20.00 مساءًا بتوقيت السعودية

 

مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

 

مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن مصر تريد بدء مرحلة ما بعد كأس العالم بشكل جديد.

                                

مباراة مصر وسوازيلاند يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3  باللغة العربية في الساعة التاسعة مساء السبت.

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