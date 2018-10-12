موعد مباراة إنجلترا ضد كرواتيا اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

يواجه منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي، وذلك خلال منافسات البطولة المستحدثة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الجمعة والموافق 12 اكتوبر.

وتعد بطولة دوري الأمم الأوروبية هي بمثابة بديل للمباريات الودية وتتكون من 55 منتخبا أوروبيا، حيث انطلقت البطولة من يوم 6 سبتمبر 2018 الماضي، وتستمر حتى المباراة النهائية في 9 يونيو 2019.

- موعد المباراة والملعب:

وتقام مباراة إنجلترا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب رييكا ستاديون، مساء يوم الجمعة 12 أكتوبر في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة و 8:45 بتوقيت القاهرة.

- القناة الناقلة للمباراة:

سيتم إذاعة مباراة منتخب انجلترا ضد كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2018 مباشرةً وحصرياً على فضائية "beIN SPORTS 2 HD" الرياضية المشفرة.

يذكر أن المنتخب الاسباني يقع مع منتخبي إنجلترا وكرواتيا بنفس المجموعة، حيث نجح في الفوز بالمباراتين بالجولة الأولي علي المنتخبين.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة انجلترا وكرواتيا عبر موقع الفجر الرياضي.