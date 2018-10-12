وفاة والدة نجم العراق أثناء مباراة الأرجنتين

أعلنت قنوات KSA SPORTS السعودية، عن وفاة والدة نجم المنتخب العراقي بشار رسن أثناء مشاركته في مباراة الأرجنتين والعراق الودية، أمس الخميس.

وشارك نجم أسود الرافدين بشار رسن بشكل أساسي في مباراة العراق والأرجنتين بافتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وانتهت بهزيمة منتخب بلاده برباعية دون رد.

وقدم بشار رسن مستوى مميز في مباراة العراق والأرجنتين الودية، وقدم فاصلا مهاريا رائعا أمام نجوم التانجو في الشوط الأول، بعدما راوغ لاعبا ومرر الكرة بين قدميه، قبل أن يُراوغ آخر بشكل مهاري ليُعرقله.

وانتهت مباراة العراق والأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، بفوز التانغو برباعية سجلها لاوتارو مارتينيز، روبرتو بيرييرا، جيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي في الدقائق 18، 53، 82 و92.