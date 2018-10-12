رئيس النواب العراقي يستقبل قيادات تحالف المحور ونواب المناطق المحررة





استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الخميس، في مكتبه، قيادات ونوابًا من تحالف المحور الوطني، ونواب المناطق المحررة.





وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الوضع السياسي، والحوارات الجارية لتسمية التشكيلة الحكومية، فضلًا عن الأوضاع في المناطق المحررة.





كما بحث اللقاء السبل الكفيلة بدعم وتعزيز الاستقرار والخدمات في المحافظات المنكوبة.





كما أكد خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والكتل السياسية؛ لتهيئة أجواء سياسية تساعد على مواجهة التحديات وعلاج الأزمات والانطلاق نحو مرحلة التنمية والإعمار.





وأوضح: نأمل أن نرى كابينة حكومية أكثر كفاءة وقوية ومنسجمة تحظى بتوافق وطني يؤهلها لأخذ دورها في مسيرة الإصلاح الشامل.



