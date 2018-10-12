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موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات كأس أمم إفريقيا
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

يدخل منتخب مصر الأول اختبارًا صعبًا ضد سوازيلاند، وذلك اليوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر، وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وتمكن منتخب مصر من تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية على النيجر بسداسية نظيفة في مباراة الأولى للفريق تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي جاء خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

 

وفي الجهة المقابلة؛ تلقى منتخب سوازيلاند خسارة مخيبة من تونس بهدفين نظيفين لذلك يرغبون في عمل مفاجأة وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية والفوز على الفراعنة في عقر دارهم.

 

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي منتخب مصر بثلاثة نقاط أما سوازيلاند والنيجر فكل منتخب لديه نقطة واحدة.

 

- موعد مباراة مصر وسوازيلاند:

يقام لقاء مصر ضد سوازيلاند على ملعب الإنتاج الحربي، وذلك اليوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

 

- القنوات الناقلة:

ستذاع مباراة مصر مع سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، من خلال البث المباشر عبر فضائية "بي إن سبورت 3" الرياضية المشفرة بصوت المعلق المتميز محمد الكواليني.

 

- مشاهدة البث المباشر:

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد سوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.

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