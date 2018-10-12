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موعد مباراة السعودية والبرازيل اليوم الجمعة 12-10-2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
موعد مباراة السعودية والبرازيل اليوم الجمعة 12-10-2018 والقنوات الناقلة
منتخب البرازيل
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منى العوضي
 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة المباراة الودية القوية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والبرازيل في إطار استعدادهما للمباريات الرسمية المقبلة لهما.

 

وتقام مباراة السعودية مع البرازيل على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك اليوم الجمعة والموافق 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستكون تلك المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لمناخب السعودية الذي يستعد لخوض بطولة كأس أمم أسيا 2019، ويحاول بيتزي مدرب الأخضر تجربة اللاعبين ومعرفة مستواهم وإمكانياتهم الحقيقية من خلال مواجهات قوية.

 

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن جدول مباريات الدورة الودية الرباعية، التي تستضيفها العاصمة "الرياض" بدءًا من 11 من الشهر الجاري بين "السعودية والبرازيل والعراق والأرجنتين".

 

وتقرر أن يتم نقل مباراة السعودية مع البرازيل في البطولة الدولية الرباعية مباشرةً وحصريًا عبر قناة "ksa sport HD 1" السعودية الرياضية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية مع البرازيل عبر موقع الفجر الرياضي.

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