مشاهدة مباراة السعودية والبرازيل اليوم بث مباشر live (سوبر كلاسيكو)- كول كورة – يلا شوت – كورة لايف – اونلاين

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بطاقة مباراة البرازيل والسعودية اليوم

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موعد مباراة البرازيل والسعودية اليوم

البطولة : البطولة الرباعية الدولية الودية

القنوات الناقلة: ابوظبي الرياضية HD– KSA SPORTS

معلق المباراة : لم يحدد

الملعب: مدينة جامعة الملك سعود الرياضية

الساعة : 19:45 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت السعودية

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