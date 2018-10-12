تطوير التحكيم والاستعانة بأبناء الصعيد أبرز مطالب مسئولي بني سويف بعد لقاء ـ"شوبير"

زار الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلى الأسبق نادي بنى سويف الرياضى، وذلك فى إطار حملته الانتخابية للترشح بالانتخابات التكميلية باتحاد الكرة المصري بصحبة محمود الشامي عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق.

وكان فى استقبال "شوبير" مجلس إدارة نادى بني سويف الرياضي برئاسة المحاسب على محمد سليم وأحمد عاطف نائب الرئيس وباهر الزعيرى أمين الصندوق وملائكته من أحمد الزعيري وعلى جابر وأحمد سيف النصر ومحمد عبد اللطيف ومصطفى شعبان، بجانب أحمد سعد تمساح المشرف العام على الكرة بنادى تليفونات بنى سويف، ووائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف ومحمد يوسف المدير الفنى لبني سويف الرياضي ومحمد فاروق تونى عثمان وطه عطا الحكام السابقين وحميدة سيد وصلاح بدر وأيمن محفوظ والعديد من الصحفيين والإعلاميين.

وخلال اللقاء الذى بدأ بترحيب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف بنجم الأهلى والضيوف، حرص شوبير على الاستماع لكافة الأسئلة والمقترحات من جانب الحاضرين من مسوؤلي الأندية والإعلاميين والصحفيين.

وعبر شوبير عن سعادته باللقاء المفتوح مع تلك الشخصيات معتبرا أن الحوار جاء من القلب للقلب.

وتطرق الحوار مع نجم الأهلي حول كيفية تطوير منظومة التحكيم المصري وقضية دخول الجماهير للملاعب ودعم الجبلاية للأندية والبث الفضائى بجانب أهمية استعانة الجبلاية بخبرات أبناء الصعيد بالمجال الكروى فنيا وتحكيميا وتدريبيا والاستعانة بلاعبي الصعيد بالمنتخبات الوطنية.