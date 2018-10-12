ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الجمعة 12-10-2018 في تصفيات أمم أفريقيا 2019

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:33 ص
كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الجمعة 12-10-2018 في تصفيات أمم أفريقيا 2019
طباعة
محمد الشيخ
 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر الجمعة 12-10-2018 في تصفيات أمم أفريقيا 2019


يبحث المنتخب المصري عن ضمان بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل عندما يواجه سوازيلاند تواليا في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة العاشرة.

                 

وتتصدر تونس المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام مصر، فيما تحتل سوازيلاند والنيجر المركز الثالث والرابع توالياً بنفس الرصيد (نقطة).

 

ويلعب المنتخبان التونسي والمصري على أرضيهما في الجولة الثالثة حيث يلاقي الأول النيجر السبت، فيما يلعب الفراعنة الجمعة، قبل أن يحلا ضيفين على منافسيهما في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

 

ويأمل نسور قرطاج والفراعنة في حسم التأهل قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الخامسة في الاسكندرية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

 

وتخوض كل من تونس ومصر مباراتها الثانية بقيادة مدربيهما الجديدين فوزي البنزرتي والمكسيكي خافيير أغيري على التوالي، ويبدو أنهما لن يواجها أي مشكلة في كسب النقاط الست وضمان التأهل بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينهما ومنتخبي النيجر وسوازيلاند.

 

ويغيب القائد مهاجم سانت إتيان الفرنسي وهبي الخزري عن تشكيلة تونس بسبب الإصابة، فيما تعول مصر على نجمها هداف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

المزيد عن: موعد مباراة مصر وسوازيلاند مصر مشاهدة مصر وسوازيلاند مباشر مشاهدة مصر وسوازيلاند متابعة مباراة مصر وسوازيلاند كورة لايف مصر وسوازيلاند رابط مصر وسوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا مباشر تصفيات أمم أفريقيا الون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقع نتيجة مباراة مصر وسوازيلاند بالتصفيات الإفريقية ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 1:10:05 AM