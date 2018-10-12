المصري يطالب اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد انتشار "الإيبولا" بالكونغو

أرسل مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، فاكسا رسميا إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، يفيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية نتيجة انتشار وباء الإيبولا في دولة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن مع نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم 24 أكتوبر الجاري، على ملعب الأخير في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الفريق البورسعيدي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب، والذي أقيم على ملعب بورسعيد.