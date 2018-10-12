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تعرف على تفاصيل معرض صور الاحتفال بالأب (فيديو)

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:07 ص
تعرف على تفاصيل معرض صور الاحتفال بالأب (فيديو)
معرض صور الاحتفال بالأب
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أمنية فوزي
 
كشف يان تسليف، سفير السويد في القاهرة، عن تفاصيل معرض صور الاحتفال بالأب، قائلًا: "ما نسلط عليه الضوء هو أهمية أن يكون للجيل المصري والسويدي آباء يقومون بواجباتهم".

وأضاف "تسليف"، خلال تصريحاته لـ برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الصور الرائعة في المعض تظهر آباءً يقرأون مع ذويهم ويمارسون معهم الأشطة المخلفة، وأن القدوة لأطفال هي أهم شيء.

ومن جانبها أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنهم يستهدفوا أسرة مستقرة، وأطفال يعيشون في كنف الأب والأم.


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