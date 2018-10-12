عاجل.. سقوط أمطار غرب محافظة الإسكندرية

شهدت مناطق غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة، يصاحبها تغيرات في الأحوال الجوية.





وشهدت مدينة الإسكندرية، في الصباح تغيرًا في الأحوال الجوية، بالتزامن مع إعلان توقعات الأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة على المدينة خلال الساعات المقبلة.





وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه وفقا لتوقعات الأمطار، من المقرر سقوط أمطار خفيفة على المدينة الساحلية، حيث تبدأ الساعة 2 صباحًا بمنطقتي المنتزه أول وشرق على أن تصل إلى مناطق وسط وغرب في الرابعة من صباح غدًا الجمعة.





وأوضح نافع، أن الأمطار من المقرر أن تستمر حتى الثامنة من صباح الجمعة، على جميع مناطق المدينة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال الأمطار الخفيفة.



