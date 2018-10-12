ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. سقوط أمطار غرب محافظة الإسكندرية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:24 ص
عاجل.. سقوط أمطار غرب محافظة الإسكندرية
سقوط أمطار - صورة أرشيفية
طباعة
 
شهدت مناطق غرب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة، يصاحبها تغيرات في الأحوال الجوية.

وشهدت مدينة الإسكندرية، في الصباح تغيرًا في الأحوال الجوية، بالتزامن مع إعلان توقعات الأرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة على المدينة خلال الساعات المقبلة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه وفقا لتوقعات الأمطار، من المقرر سقوط أمطار خفيفة على المدينة الساحلية، حيث تبدأ الساعة 2 صباحًا بمنطقتي المنتزه أول وشرق على أن تصل إلى مناطق وسط وغرب في الرابعة من صباح غدًا الجمعة.

وأوضح نافع، أن الأمطار من المقرر أن تستمر حتى الثامنة من صباح الجمعة، على جميع مناطق المدينة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال الأمطار الخفيفة.

المزيد عن: سوء الاحوال الجوية سقوط امطار امطار متوسطة الارصاد الجوية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
قطر - أساسي
-
x
17:00
-
الإكوادور - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
كرواتيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
بلجيكا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
19:45
-
البرازيل
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
الكاميرون
-
x
16:30
-
مالاوي
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
مصر
-
x
19:00
-
سوازيلاند
ساحل العاج
-
x
19:00
-
جمهورية أفريقيا الوسطى
الجزائر
-
x
21:45
-
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/12/2018 1:00:01 AM