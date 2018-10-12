رغم الهزيمة من الزمالك.. مدرب سمنود يمنح مكافأة 100 دولار لكل لاعب

قام فتحي السيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مركز شباب منية سمنود بمنح 100 دولار مكافأة إجادة لكل لاعب بالفريق من حسابه الشخصي، وذلك بعد تقديم عرض جيد أمام نادي الزمالك.

وقدم لاعبو فريق سمنود مباراة طيبة أمام نادي الزمالك في مباراة اليوم بدور ال32 من بطولة كأس مصر، حيث نجح الأبيض في الصعود إلى دور الستة عشر بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه إبراهيم حسن.