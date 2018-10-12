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رغم الهزيمة من الزمالك.. مدرب سمنود يمنح مكافأة 100 دولار لكل لاعب

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:22 ص
رغم الهزيمة من الزمالك.. مدرب سمنود يمنح مكافأة 100 دولار لكل لاعب
الزمالك ومركز منية سمنود
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رامي بشاي
 

قام فتحي السيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مركز شباب منية سمنود بمنح 100 دولار مكافأة إجادة لكل لاعب بالفريق من حسابه الشخصي، وذلك بعد تقديم عرض جيد أمام نادي الزمالك.

 

وقدم لاعبو فريق سمنود مباراة طيبة أمام نادي الزمالك في مباراة اليوم بدور ال32 من بطولة كأس مصر، حيث نجح الأبيض في الصعود إلى دور الستة عشر بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه إبراهيم حسن.

 

رغم الهزيمة من الزمالك.. مدرب سمنود يمنح مكافأة 100 دولار لكل لاعب
المزيد عن: منية مصر مركز شباب سمنود كل لاعب الزمالك
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