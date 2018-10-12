الصحة العالمية: مبادرة القضاء على "فيروس سي" أكبر مسح طبي على وجه الأرض



وأشار "عصمت"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن مصر أول دولة تعتمد على الإنتاج المحلي في علاج فيروس سي، ومصر أول دولة تعالج مرضى "فيروس سي" بعيدا عن إصابتهم بفيروس سي أو لا.



وأوضح أن الأبحاث الطبية المنشورة في المجلات العالمية تشهد أن الأدوية المصرية لعلاج الفيروس في كفاءة الأدوية العالمية، حيث تم علاج 300 ألف مصري مريض بـ"فيروس سي" بالأدوية الحلية.



قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن مبادرة القضاء على "فيروس سي" أكبر مسح طبي على وجه الأرض.