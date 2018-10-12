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برلماني: سنُحرر الإيجار القديم في المحلات التجارية.. والسوق سيُحدد قيمة العقد الجديد

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
برلماني: سنُحرر الإيجار القديم في المحلات التجارية.. والسوق سيُحدد قيمة العقد الجديد
المهندس علاء والي - أمين لجنة الإسكان بالنواب
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كساب أحمد
 
قال المهندس علاء والي، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي هو أول برلمان يفتح ملف الإيجارات القديمة، لافتًا إلى أن البرلمان سيتخذ إجراء في هذا الملف الفترة المقبل.

وأضاف "والي" خلال حواره مع فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن هناك مباني يقدر ثمنها بالملايين تؤجر بـ2 جنيه في الشهر، وهذا الامر ليس عدلًا، معقبًًا:" البرلمان لا يخاف من إصدار هذا القانون،ـ لكن هناك موائمة اجتماعية".

ولفت إلى أن البرلمان سيعدل في البداية عقود الإيجار القديمة في المحلات التجارية، ومن ثم الشقق السكنية، موضحًا أن عقود المحلات التجارية ستُحرر، والسوق هو من سيحدد قيمة الإيجار.
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