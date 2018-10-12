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شاهد.. استجابة طبية طارئة من الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء تعز

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
شاهد.. استجابة طبية طارئة من الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء تعز
صورة أرشيفية
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افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قسم الحميات الباطنية في هيئة مستشفي الثورة العام في مدينة تعز كاستجابة طارئة لأبناء المدينة وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم القطاع الصحي في اليمن ومساندته في مواجهة مختلف التحديات .



وطبقا لوكالة "وام"، أشادت الدكتورة إيلان عبدالحق وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية بجهود الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لمختلف القطاعات في اليمن لاسيما القطاع الصحي .. مؤكدة أن قسم الحميات الباطنية من شأنه أن يساهم في مواجهة الأوبئة التي تنتشر في المواسم كحمي الضنك وغيرها.



بدوره أشاد المهندس مهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية بالتجهيزات والامكانيات التي زود بها القسم وستمكنه من استقبال الحالات المصابة بحمى الضنك فضلا عن تقديم كل أنواع التسهيلات أمام مرتاديه من المرضى ..



وذكر الدكتور عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة في المحافظة أن القسم يضم كادرا طبيا مميزا سيكون مؤهلا لتقديم العلاج للحالات المرضية إضافة إلى أحدث المحاليل المخبرية .



وأكد إبراهيم الجبري منسق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز أهمية افتتاح قسم الحميات الباطنية بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته من خلال توفير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للأسر اليمنية.



ولفت إلى أن القسم سيقدم خدماته الطبية والتحاليل المخبرية مجانا للمصابين بحمى الضنك فيما تكفلت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي بالعلاج المجاني لمدة لا تقل عن شهر.

المزيد عن: تعز اليمن المساعدات الاماراتية الإمارات
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